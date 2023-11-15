حظك اليوم برج القوس الأربعاء 15-11-2023 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية اجتماعية محبوبة وسط المحيطين به، إذ أنه يمتلك حس دعابة يجعل وجوده يضفي شيئا من البهجة، الأمر الذي يجعل الكثير ممن يعرفونه يرغبون في مرافقته لوقت طويل، كما أنه يحب السفر والتنقل من مكان لآخر، ولا يحب الوظائف المكتبية التي تجبره على الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة، ولكنه يفضل تلك التي تتيح له فرصة السفر.

ومن أبرز عيوب مولود برج القوس أنه لديه لسان سليط، ولا ينتقي كلامه أثناء حديثه مع الآخرين، كما أنه دائم الانتقاد للأشياء، ويهتم مولود هذا البرج دائما بالبحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الأربعاء الموافق 15 نوفمبر على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قد يكون هناك بعض العقبات التي تعرض مولود برج القوس اليوم للتعثر في الحصول على ترقية، الأمر الذي يحتم عليه الابتعاد عن المشكلات، كما يجب أن يحرص على تحقيق إنجاز جيد في عمله يساعده على تخطي تلك الفترة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

من الممكن أن يكون اليوم مناسب لمولود برج القوس للتفكير جديا في الزواج واتخاذ خطوة جادة في علاقته بشريك حياته، إذ أنه ذلك قد يحسن كثيرا من علاقتك العاطفية به.