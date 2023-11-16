محلل سياسي: إسرائيل تكرر ما فعلته أمريكا بالعراق.. «نووي صدام ومستشفيات غزة»

قال حازم العبيدي، المحلل السياسي العراقي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكرر سيناريو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، من خلال التضليل الإعلامي ونشر الأكاذيب وتسليط الضوء عليها حتى تصبح حقيقة، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط قطاع غزة.

معلومات مضللة لتبرير الاعتداءات الوحشية

وقال العبيدي، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في 2003، وجه الإعلام الأمريكي العالم بأكمله للحديث عن خطر مطار بغداد، حيث نقلوا صورة أن سقوط مطار بغداد هو نهاية العراق، فضلا عن وجود أسلحة نووية.

وأضاف أن التقارير الإعلامية وقتها كانت حربا نفسية تستهدف انهيار معنويات الشعب والجيش العراقي، خاصة بعد أن نجحوا في في تدمير المطار، وأن يؤكدوا للعالم أن العراق بها أسلحة نووية، واستطاعوا احتلال العراق بعدها بـ3 أيام فقط، مضيفًا أنه بعد سنوات ومقتل أكثر من مليون عراقي اعتذروا عن المعلومات المضللة.

سيناريو العراق يتكرر في قطاع غزة

وأوضح أن اليوم يتكرر نفس سيناريو العراق، من خلال تسليط قادة الاحتلال وإعلامهم للحديث عن وجود مقر للمقاومة الفلسطينية تحت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وتابع أن خطتهم تهدف إلى أن يصبح التركيز الإعلامي منصب في مكان واحد فقط، في حين ترتكب مجازر أبشع وتهجير قسري في مناطق أخرى، مؤكدًا على المجتمع العربي أصبح أكثر وعيًا، ولن يسمح بسقوط غزة أو تهجير مواطنيها خارج الحدود.