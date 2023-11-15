«التعاون الإسلامي» تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشد، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع مواصلة الحصار على المستشفيات في قطاع غزة، ما أدى إلى قطع الكهرباء والوقود والطعام، فضلا عن استهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدج في الحضانات، مع وجود عشرات جثامين الشهداء داخل المجمع.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار القصف على المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن ما يتعرض له السكان في غزة، والذي يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وجددت المنظمة دعوتها لجميع الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، مع ضمان فتح ممرات إنسانية من أجل إيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.