«مهنيين مستقبل وطن» تجتمع في 3 محافظات لدعم السيسي في الانتخابات

واصلت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، عقد اجتماعاتها التنظيمية، وذلك في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالمحافظات الثلاثة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والاقسام.

اجتماع أمانة المهنيين

وبدأت الاجتماعات بعزف السلام الجمهوري، وعرض فيديو لفاعليات الأمانة، ثم مناقشة خطة التحرك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمت مناقشة خطة الأمانة، لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات، في المرحلة القادمة، كما شهد الاجتماع نقاشًا بين المشاركين، حول القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة.

مؤتمر مستقبل وطن في الجيزة

ومن جهة أخرى، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريا بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمنتظر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل ذلك بحضور عدد من نواب محافظة الجيزة وحشد كبير من المواطنين اللذين حرصوا على مبايعتهم للمرشح الرئاسي.