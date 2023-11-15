«مستقبل وطن الجيزة» يعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلق المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الجيزة بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمنتظر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل، بحضور عدد من نواب محافظة الجيزة، وحشد كبير من المواطنين.

كان حزب «مستقبل وطن» قد أعلن خلال الفترة الماضية، تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الماراثون الرئاسي المقبل.

حزب «مستقبل وطن»: نعمل على عقد مؤتمرات جماهيرية لتوعية المواطنين

أكد الحزب أنه سيعمل بكامل طاقته خلال الفترة الحالية على عقد مؤتمرات ولقاءات جماهيرية لتوعية المواطنين ببرنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتعرف على أبرز مطالبهم من المرحلة المقبلة، إضافة إلى فتح جميع مقراته أمام المواطنين لتلقي كل مطالبهم.