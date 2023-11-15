زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لعزل حكومة نتنياهو: لا أحد يثق بها

أفاد تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل، أن زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، دعا لعزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا إن الجمهور لا يثق به.

مطالب باستبدال حكومة نتنياهو

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، باستبدال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي رغم استمرار الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الشعب الإسرائيلي فقد الثقة في الحكومة الحالية.

وأضاف أنه لابد من استبدال رئيس الحكومة الذي لا يمكن إدارة أزمة بهذا الحجم، موضحًا أنه لا حاجة إلى الذهاب إلى الانتخابات، فالبلاد تحتاج إلى حكومة مختلفة، وأننا بحاجة لرئيس وزراء أخر.