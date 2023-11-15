رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لعزل حكومة نتنياهو: لا أحد يثق بها

كتب:

منى السعيد
11:59 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
بنيامين نتنياهو ويائير لابيد

بنيامين نتنياهو ويائير لابيد

أفاد تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل، أن زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، دعا لعزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا إن الجمهور لا يثق به. 

مطالب باستبدال حكومة نتنياهو 

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، باستبدال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي رغم استمرار الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الشعب الإسرائيلي فقد الثقة في الحكومة الحالية.

وأضاف أنه لابد من استبدال رئيس الحكومة الذي لا يمكن إدارة أزمة بهذا الحجم، موضحًا أنه لا حاجة إلى الذهاب إلى الانتخابات، فالبلاد تحتاج إلى حكومة مختلفة، وأننا بحاجة لرئيس وزراء أخر.

اقرأ المزيد:

عدنان أبو حسنة: «الأونروا» على وشك وقف المساعدات في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: ارتقاء 11517 شهيدا و32 ألف جريح في قطاع غزة والضفة

«وفا»: 50 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مسجد وسط قطاع غزة

مسؤولون في قطاع غزة: 3640 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض منهم 1770 طفلا

مصر تفرض إرادتها: دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة.. وبرلمانيون وسياسيون: يعكس قوة صانع القرار المصري

26 شهيدا جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وزير الصحة: نقلنا أطفال الأورام من قطاع غزة إلى مستشفياتنا بجهود مصرية خالصة
بقلم منى السعيد