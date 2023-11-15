بسبب حرب غزة.. متظاهرون يحاصرون رئيس الوزراء الكندي: «يداك ملطخة بالدماء»

اقتحم عدد من المتظاهرين، مطاعم كندي في مدينة فانكوفر، التي كان يتواجد فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يتناول فيه الطعام.

وحاصر المتظاهرون «ترودو»، ورددوا هتافات ضده، مطالبينه بوقف إطلاق النار، في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون، عبارات كثيرة تفيد بأن يد رئيس الوزراء الكندي ملطخة بالدماء.

وأظهرت مقاطع الفيديو، المتظاهرين الذين حاصروا رئيس الوزراء الكندي داخل المطعم، وهم يهتفون من أجل وقف إطلاق النار على غزة.

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخاصة بتأييده للانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة.