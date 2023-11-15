أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسقوط 26 شهيدا جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال، معتبرة أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وفي وقت لاحق، استُشهد 29 مواطنًا وأصيب آخرون، اليوم، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، ومخيم جباليا شمالًا.

وقصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب عشرات المواطنين في قصف الاحتلال لأحد المنازل قرب بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.