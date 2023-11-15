جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية اليوم

أفاد تليفزيون فلسطين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجددا مجمع الشفاء الطبي من المدخل الجنوبي ترافقه جرافات عسكرية، وسط مخاوف وهلع من المتواجدين داخل المستشفي.

اقتحام مجمع الشفاء الطبي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي فجر الأربعاء الماضي، وحققت مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية والنازحين لـ10 ساعات.

وأفادت تقارير بأن الاحتلال الإسرائيلي احتجز العديد من النازحين وقام بتجريدهم من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة، كما أفادت التقارير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت أغلب بوابات المستشفى وتناثرت الشظايا على الموجودين.

تفجير قبو المجمع

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى قسم الطوارئ، وتمركزت الدبابات داخل حرم المجمع الطبي، كما قاموا بتفجير قبو المجمع.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على مرضى وجرحى ونازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى تواجد 1500من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح داخل المجمع الشفاء.