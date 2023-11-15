مدير مجمع الشفاء: لا دليل على خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من المستشفى

قال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، إن عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي غادرت مبنى الجراحة المتخصصة فقط، وليس هناك تأكيد على مغادرة جنود الاحتلال المجمع الطبي بالكامل، مشيراً إلى أن آليات قوات الاحتلال تواصل محاصرة المستشفى بالكامل من الخارج، وتمنع خروج المرضى أو النازحين، وتمنع دخول المساعدات.

قوات الاحتلال تحقق مع الطواقم الطبية

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي أن قوات الاحتلال استجوبت العاملين والطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، واعتقلت مهندسين من العاملين بالمجمع، مضيفًا أنه لم يحدث أى تواصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ اقتحام المستشفى وحتى انسحابها من داخل بعض الأقسام بالمجمع الطبي.

اقتحام مجمع الشفاء الطبي

وأوضح «أبوسليمة» أنه في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستقتحم المجمع الطبي، وفي فجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال المجمع بأعداد كبيرة، وتحت حزام ناري كثيف، وقصف عنيف في محيط المستشفي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع أنه خلال الاقتحام، كانت هناك حالة من الفزع والهلع بين المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى في أقسام المجمع الطبي.

وعن حالة المجمع الطبي، قال إنه في حالة مزرية، فبسبب نفاد الوقود والحصار توقفت جميع العمليات الجراحية، وأصبح المتواجدون داخل المجمع محاصرين، موضحاً أن جميع الموجودين بالداخل يحصلون على وجبة واحدة يومياً، وأضاف أن إدارة المستشفى على تواصل مع عدد من المؤسسات والمنظمات الصحية العالمية، لكن بلا أي فائدة.