أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل صباح اليوم، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حزاما ناريا حول المستشفى الإندونيسي بغزة.

وذكرت القناة نقلا عن إعلام فلسطيني، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

وأفادت نقلا عن إعلام إسرائيلي، بمقتل ضابطين خلال معارك في قطاع غزة.

كما أفادت نقلا عن إعلام فلسطيني بأنّ قوات الاحتلال قصفت محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط غزة.

وأكدت القناة وجود شهداء ومصابين نتيجة قصف إسرائيلي كثيف وسط قطاع غزة قبل قليل.