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انهيار سقف المستشفى الإندونيسي بغزة في قصف الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
07:46 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بانهيار أجزاء بسقف المستشفى الإندونيسي إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة، يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم. 

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بقلم منتصر سليمان