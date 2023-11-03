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مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: 40% من شهداء ومصابي القصف الإسرائيلي أطفال

كتب:

منتصر سليمان
06:37 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، إن 40% من الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي من الأطفال، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.

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بقلم منتصر سليمان