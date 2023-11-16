طقس اليوم في الإسماعيلية.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة

شهدت طرق الاسماعيلية، صباح اليوم الخميس، انتشار الشبورة التي وصلت إلى حد الضباب، في بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والترع والمصارف، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب بعض المحافظات.

وحذر بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، من طقس المحافظة اليوم الخميس، بالتزامن مع تكاثر السحب وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير عن الأسبوع الماضي.

شبورة مائية كثيفة

وقال البيان، إن الساعات الأولى من الصباح، شهدت شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب، من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، فيما توقع خبراء الأرصاد، أنّ يسود غداً، طقس معتدل الحرارة نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، مع نشاط معتدل للرياح بسرعة 26 كيلومترًا في الساعة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة خلال اليومين الماضيين على بعض الطرق الرئيسية، وداخل المدينة دون تأثير على الحركة المرورية، فيما تستعد المحافظة على مدار الفترة الحالية لموسم الأمطار، بتطهير مصارف المياه في الشوارع الرئيسية.

الاستعداد لموسم الأمطار

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الوحدات المحلية في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالاستعداد لموسم الأمطار، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.