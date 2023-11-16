«الخارجية الروسية»: علاقاتنا مع أمريكا باتت ضعيفة ومهددة بالقطع

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ضعيفة للغاية، ومهددة بالقطع في أي لحظة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في وقت سابق، إلى أن الاتصالات بين الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك والجانب الأمريكي تجرى بشكل أو بآخر خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك» بمدينة «سان فرانسيسكو» الأمريكية.

انفجارات غرب أوكرانيا

وفي سياق الأوضاع الميدانية على الساحة الأوكرانية، وقعت انفجارات في مدينة ستاروكونسستانتينوف، بمنطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، إذ يقع مطار عسكري، وفقا لوكالة «ريا نوفوستي».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس المدعومة بالمدرعات، دمرت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي بـ«مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعلنت تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك جنوب غرب العاصمة الروسية «موسكو»، في هجوم وصفته الوزارة بـ«الإرهابي»، واعتراض 3 طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي«روسيا الاتحادية» في عام 2014.