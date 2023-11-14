انفجار في مقاطعة كيروفوجراد وسط أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، وقوع انفجار في مدينة كرويفنيتسكي بمقاطعة كيروفوجراد وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات الجوية في كيروفوجراد وميكولاييف وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، قبل بدء اجتماع مشترك في بروكسل مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي»، إن أوكرانيا ستقرر بنفسها شروط التفاوض وإبرام اتفاق سلام، ويجب على الحلفاء مواصلة دعمهم لـ«كييف».

وفي كوريا الشمالية، قال رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، «تشو تشول سو»، إن «واشنطن» تدوس على الاستقرار والسلام في أوروبا بتزويد «كييف» بالأسلحة المحظورة دوليا، بما فيها القنابل العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كوريا الشمالية: «موسكو» تحاول منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع «الناتو»

وأضاف «سو»، في حديث لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن «موسكو» تحاول منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي«الناتو» بحول مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت الخداع والأكاذيب، ومحاولات الضغط والابتزاز. وترغب «واشنطن» و«لندن» في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية من خلال تزويد «كييف» بالصواريخ المجنحة«مداها يصل إلى أكثر من 250 كيلومترا»، بما فيها «ستورم شادو»، وفقا لما أعلنه المسؤول الكوري الشمالي.

وخلال معرض دبي للطيران 2023، قال المدير العام لـ«روس أوبورون إكسبورت» الروسية، ألكسندر ميخييف،لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» إن الشركة تبحث مع شركات الهند إنشاء مؤسسة للإنتاج المشترك لأسلحة الطيران للقوات الجوية الهندية، فيما كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، استعداد بلاده لبدء إنتاج مقاتلة «شيك ميت" الجديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد حتى نهاية 2025، لتكون الثانية بعد «سو 57 ذات المحركين.