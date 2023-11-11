موسكو: إسقاط طائرة «ميج 29» أوكرانية قرب مقاطعة زابوريجيا

أسقطت قوات الدفاع الجوية الروسية طائرة «ميج 29» أوكرانية قرب مقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان.وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي ضرب مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة كييف،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، نشرت الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة غربي الصنع تابع للقوات الأوكرانية، بواسطة مسيرة «لانتسيت».

مصر تطور جيلا جديدا من الصواريخ غير الموجهة للطائرات

وكانت روسيا طورت جيلا جديدا من الصواريخ غير الموجهة للطائرات، من عيار 80 ملم والتي تجمع بين خصائص ذخيرتين في وقت واحد خارقة للخرسانة وتجزئة شديدة الانفجار، وفقا لما أعلنته شركة «روستيخ» الحكومية.

من جانبه، عبّر الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، عن تفاجئه بنبأ مقتل ضباط رفيعي المستوى في القوات الأوكرانية، جراء هجوم صاروخي خلال حفل توزيع جوائز لجنود «اللوء 128»، في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من مقاطعة زابوريجيا في 3 نوفمبر الجاري.

وكان عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، أشار في وقت سابق، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الضربة أدت إلى مقتل 50 جنديًا من القوات الأوكرانية.