وصول دفعة جديدة من شاحنات التحالف الوطني للعريش تمهيدا لإدخالها إلى غزة

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والإعاشية التابعة للتحالف الوطني، إلى مدينة العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

واصطفت سيارات المساعدات في منطقة ساحة الصالة المغطاة في مدينة العريش، تمهيدًا لتوجيهها إلى معبر رفح خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال عمرو مجدي مسؤول التحالف الوطني في معبر رفح البري في بيان صحفي، إن المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة مستمرة، وانطلقت المرحلة الثالثة قبل يومين بوصول عدد من شاحنات التحالف إلى معبر رفح.

وشهد معبر رفح خلال اليومين الماضيين دخول أكبر عدد من الشاحنات في اليوم الواحد، تجاوزت 150 سيارة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية من سيارات التحالف الوطني، وسيارات الهلال الأحمر المصري.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، قال إن عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع بلغت 1135 شاحنة بواقع 47 شاحنة يوميًا لترتفع نسبة دخول الشاحنات اليومية.

كما عبرت أمس الأربعاء أول شاحنة محملة بالوقود إلى غزة محملة بما يقرب من 24 ألف لتر من المواد البترولية «السولار»، لإعادة تشغيل السيارات التي تعمل على توزيع المساعدات داخل القطاع مرة أخرى بعد توقفها.