«المركزي لمتبقيات المبيدات» ينهي تدريب مفتشي الحجر الزراعي

أنهت الدفعة الثالثة من مفتشي الحجر الزراعي، اليوم، تدريبها على طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التدريب في إطار جهوده لرفع كفاءة مفتشي الحجر الزراعي، وضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية.

وشمل التدريب موضوعات متنوعة، منها «مقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الحاصلات الزراعية والحدود المسموح بها، والقوانين والمواصفات القياسية المنظمة لسحب العينات، وطرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الاتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم السموم الفطرية في صادرات الفول السوداني، ومعلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات وإرسالها إلى معامل التحليل».

وأجرى التدريب وفقا لأحدث الطرق التدريبية، والتي تضمنت التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين إلى مجموعات، وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة، ومحاكاة عملية لبعض النقاط.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أنّ التدريب يساهم في دعم المكتسبات التي حققها القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وقال سليمان إنّ التدريب يضمن تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، والواردات الزراعية خاصة التقاوي والواردات ذات الأصل الحيواني.

وأضاف أنّ التدريب يهدف إلى متابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة، مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين.