مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن جماليات أزياء النساء في الواحات المصرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان «جماليات الأزياء والحلي الشعبية للنساء في الواحات المصرية» يقدمها الدكتور أشرف عبدالقادر؛ أستاذ المشغولات الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وذلك الساعة 5 مساء الثلاثاء 21 نوفمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات بالمكتبة.

جماليات ملابس النساء

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن تلك المحاضرة تأتى في إطار سلسلة محاضرات «محطات من التراث المصري» التي تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم، حيث ستتناول عدة محاور منها لمحة مختصرة عن التعاقب التاريخي في الواحات، وجماليات ملابس النساء ومكملاتها في واحة سيوة والواحات البحرية وواحة الفرافرة وواحة الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة السكان والعادات والتقاليد الاجتماعية.

التنمية الوطنية

وأشار زايد إلى أن اللقاء يأتي في ضوء إهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي إستكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم.