مكتبة الإسكندرية تستقبل الأعمال المشاركة في معرض أجندة 2024.. رابط التقديم

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح باب التقديم في معرض أجندة 2024 خلال ملتقاه السابع عشر.

وقالت المكتبة إن المجالات المطلوبة للتقديم هي الفنون البصرية مثل «التصوير، النحت، الحفر، التصوير الفوتوغرافي، الفسيفساء، الخزف، الفن الرقمي»، على ألا تكون الأعمال عُرضت من قبل في أي معرض بمكتبة الإسكندرية.

شروط ومساحة عرض الأعمال

وأشارت المكتبة الى أن مساحة العمل المعروض ثنائي الأبعاد يجب أن لا يتعدى المتر في الطول والعرض متضمنةً الإطار، وقطعة واحدة أو مقسَّمة حسب رؤية الفنان، ومساحة الأعمال ثلاثية الأبعاد لا تتعدى المتر في الطول والعرض والارتفاع شامل قاعدة العمل، قطعة واحدة أو مقسمة حسب رؤية الفنان.

رابط التقديم

يتم التقدم للمعرض عن طريق التسجيل الإلكتروني على الرابط التالي:

https://bibalex.org/agenda2024 في موعد أقصاه يوم الخميس 7 ديسمبر، على أن يتم تسليم الأعمال الفنية المختارة لوحدة المعارض بمكتبة الإسكندرية في موعد أقصاه يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل الساعة الثالثة مساءً.

• تُعرض الأعمال على اللجنة الفنية المختصة بمكتبة الإسكندرية، وتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا لفكرة العرض، ويعد رأي اللجنة نهائيًّا.

• ترُفع صورة العمل والصورة الشخصية على الاستمارة الإلكترونية على أن تكون عالية الدقة (High Resolution) ولا تقل عن (DPI 300) للصورة، أو لا يقل حجمها عن 1 ميجا بايت في حالة الصورة الشخصية ولا يقل حجمها عن 2 ميجا بايت في حالة صورة العمل حتى تكون صالحة لمطبوعات المعرض.

• على كل مشارك الاطلاع على كيفية الاشتراك وشروطه، والالتزام بما جاء فيها، وخاصةً الموعد المحدد للتسجيل على استمارة المشاركة، وكذلك موعد تسليم الأعمال، والشروط المتوفرة في العمل.

• يتسلَّم الفنانون الأعمال في خلال أسبوعين من انتهاء العرض، وذلك حرصًا على سلامة العمل، والمكتبة غير مسؤولة عن الأعمال التي لم يتم استلامها خلال المدة المذكورة.

شروط التقديم

• لن تقبل الاستمارات غير المستوفاة لكل الشروط المطلوبة والبنود التي أمامها نجمة إلزامية.

• تُملأ الاستمارة إلكترونيًّا، ويتم إرسال رسالة إلكترونية للتأكيد أن عملية التسجيل تمت بنجاح.

• يمكن للفنان التعديل في استمارة التسجيل حتى يوم الخميس، 7 ديسمبر 2023