حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تناقش مشاكل محافظات قطاع شرق الدلتا اليوم

تعقد اليوم حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بشارع يوسف عباس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وطرح الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

هدف حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر

ومن جانبه قال المرشح الرئاسي حازم عمر: هدفنا الأول والرئيسي بناء اقتصاد قوي مستقر وأهم سمات الاستقرار الاقتصادي هو القدرة على احتواء التغيرات الحادة والمفاجئة بأقل الخسائر، ودون حدوث هزة، وذلك لن يتم إلا بالاستثمار وبزيادة الإنتاج في كل المجالات كما ذكرت قبل ذلك.

العلاقات المصرية الخارجية

وتطرق عمر للحديث عن العلاقات المصرية الخارجية ومستقبل الدبلوماسية المصرية، وقال إن مصر دولة تسعى إلى علاقات جيدة ومتوازنة مع كافة الدول وستكون علاقاتنا وتحالفاتنا الإقليمية والدولية مبنية دائمًا على ثوابتنا في الحفاظ على أمننا القومي وتعظيم المصالح المشتركة مع الأخذ في الاعتبار ترتيب أولوياتنا في المرحلة الحالية والمستقبلية وعلى رأسها المصالح الاقتصادية والأمن المائي.

وكانت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر عقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا خلال الأسابيع الماضية بمقر حزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، أعلنت فيه عن برنامج مرشحها الرئاسي والذي يرتكز على دعم كافة موقومات الاقتصاد القومي للبلاد من خلال عدة برامج ومحفزات اقتصادية من شأنها أن تجعله اقتصادًا صلبًا يلائم كافة المتغيرات العالمية.