انتشار لافتات المرشح الرئاسي حازم عمر في شوارع الدقهلية

انتشرت لافتات المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، مرشح حزب الشعب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024، بميادين وشوارع ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية وفقا للجداول التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعليق لافتات المرشح الرئاسي حازم عمر في شوارع الدقهلية

وقال محمد حمودة، أمين التنظيم بحزب الشعب الجمهوري بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»: «بدأنا بتعليق اللافتات في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، ومدن الدقهلية نوعا من الدعم والمساندة للمرشح الرئاسي، الذي يمثل حزب الشعب الجمهوري، وهناك منافسة كبيرة وشريفة بين المرشحين، تتمتع بالشفافية والمصداقية، وتشهد مصر حرية تامة في عرض الآراء وديمقراطية لم نشهدها من قبل، ولم نر أية مضايقات من أحد، وليس هناك ضغوط، وكل شخص يعبر عن رأيه بطريقته في إطار القانون والدستور».

حرية كبيرة ولم نر أي تقييد من أي جهة

من جانبه، قال محمود فوزي، أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب سوف يكثف الدعاية الانتخابية في الفترة المقبلة، ومن المقرر عقد مؤتمرات في محافظات الجمهورية لدعم حازم عمر في الانتخابات الرئاسية، وهذا دليل بأن هناك حرية كبيرة ولم نر أي تقييد من أي جهة».

وتابع: «تعليق لافتات المرشح الرئاسي في الشوارع والميادين خير دليل على أن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا، وجري مناقشة مواعيد انعقاد المؤتمرات وسنعلن عنها في القريب العاجل».

وأعرب عن احترامه وتقدير لكل المرشحين المنافسين، وتحديدا المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشددًا: «لا نستطيع إنكار ما قام به من مجهودات للنهوض بمصر، وأثبت للعالم أنه هناك حرية في التعبير واحترام الآراء الأخرى والاستماع للمعارضة، ونعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير والديمقراطية تحت ظل الجمهورية الجديدة».