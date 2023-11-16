ضبط شخصين بحوزتهما 300 طربة حشيش بقيمة مليوني جنيه قبل ترويجها بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش بقيمة مليوني جنيه، قبل ترويجها بالإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عاطلين «لأحدهما معلومات جنائية»، يقومان بالإتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما، ومبالغ مالية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو مليونين و100 ألف جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.