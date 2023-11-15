ضبط 9 قضايا اتجار في المخدرات والأسلحة النارية بمحافظتين

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود في أسوان عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلوجرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 5,200 كيلوجرام وكمية من الهيروين والشابو والهيدرو، و3 فرد محلي وطلقتين بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 841 حكما قضائيا متنوعا.

وفي دمياط، جرى ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلوجرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلوجرام وكمية من مخدري الهيروين والشابو وطبنجة و2 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.