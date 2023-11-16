موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023.. اعرف تفاصيل الخريطة الزمنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023، بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشيرا إلي أنها ستتم بالمدارس وفقاً للجداول التي يتم إعلانها بالمديريات والإدارات التعليمية.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير، وتتم وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب الطلاب لتأدية الامتحانات.

وترصد السطور التالية تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي وموعد امتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، كما يلي.

14 يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- 27 يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين من العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير 2024 انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.

- 10 فبراير 2024 بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد في المدارس.

- 6 يونيو 2024 انتهاء العام الدراسي 2023-2024.

- 25 مايو 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 1 يونيو 2024 بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

- 15 يونيو 2024 بدء امتحانات الثانوية العامة 2024.