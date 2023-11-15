وزير التعليم يبحث تدريب المعلمين ومدراء المدارس في المجلس الثقافي البريطاني

ناقش الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومارك هاورد المدير الجديد للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، إمكانية تدريب المجلس للمعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم، فضلا عن تدريب المدراء الجدد ضمن مبادرة «1000 مدير مدرسة»، لتمكينهم من نقل خبراتهم للمدارس المحيطة، إضافة إلى تعزيز التعاون في البرنامج الوطني لتدريب المعلمين «NNTP»، وبرنامج تطوير القدرات «TEA».

تدريب المعلمين

وحضر اللقاء من المجلس الثقافي البريطاني شيماء البنا رئيس قطاع التعليم، وفخر جيفري رئيس قطاع الامتحانات، وياسر علي رئيس تطوير أعمال الامتحانات.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضرت الدكتورة إيمان صبرى مساعد الوزير لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة سوزي حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.