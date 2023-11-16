«التعليم» تنشر أول نموذج استرشادي لامتحانات البوكليت للشهادة الإعدادية

أتاحت مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي ستعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، نماذج استرشادية لشكل وطبيعة الأسئلة بهذا النظام، لتدريب الطلاب عليها قبل وقتٍ كافٍ من إجراء امتحانات نصف العام.

بوكليت الشهادة الإعدادية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت ستتاح من خلال المديريات التعليمية في المحافظات التي ستعقد فيها امتحانات نصف العام بنظام البوكليت، من خلال المواقع الإلكترونية لكل مديرية تعليمية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي للتيسير على الطلاب وتدريبهم مبكرًا على طبيعة أسئلة البوكليت وطريقة الإجابة عليها بشكل سهل وبسيط.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن النماذج الاسترشادية لبوكليت الشهادة الإعدادية قد تكون في بعض المواد أو كلها، حسب ظروف كل مديرية تعليمية لكن المؤكد أن كل مديرية ستعقد الامتحانات بنظام البوكليت ستتيح نماذج تدريبية أمام طلابها بشكل الأسئلة وأسلوب الإجابة بحيث يتعودوا عليها مبكرا قبل امتحانات نصف العام الدراسي بوقت كاف، موضحًا أن هذا تكليف من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للمديريات التي قررت أن تكون امتحاناتها بنظام البوكليت.