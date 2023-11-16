«تعليم القاهرة» تحتفي بـ«ملك القلوب» مجدي يعقوب في عيد ميلاده

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المدارس احتفلت اليوم بعيد ميلاد الدكتور مجدي يعقوب، من خلال كلمة في الإذاعة الصباحية، وإعداد الأفلام الوثائقية اقتداء بالدكتور مجدي يعقوب «ملك القلوب».

الاقتداء بأخلاقيات الدكتور مجدي يعقوب

وحث مدير المديرية الطلاب والمعلمين على الاقتداء بأخلاقيات الدكتور مجدي يعقوب وانتمائه وحبه للعلم والوطن وخدمة الناس جميعا وأبناء وطنه، والإشارة إلى تاريخه المشرف في مادة اللغة العربية، موضحا أن درس مجدي يعقوب للصف الرابع الابتدائي شرف لكل المصريين.

من هو الدكتور مجدي يعقوب؟

ولد الدكتور مجدي يعقوب في 16 نوفمبر1935 في محافظة الشرقية، درس الطب في جامعة القاهرة ثم في شيكاغو، وانتقل للعمل في لندن حيث عمل أخصائي جراحات القلب والرئتين ثم مديرا لقسم الأبحاث العلمية والتعليم، وعين أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة، اهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967.

ويزور «يعقوب» مصر كل فترة يجرى خلالها عدد من عمليات القلب المفتوح بالمجان، وأنشأ مركز جراحات القلب في أسوان عام 2009، منحته الملكة اليزابيث الثانية لقب فارس 1966، ويطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب ملك القلوب.