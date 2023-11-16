الطفل الفلسطيني: الحمد لله أنّ مصر استجابت لمناشدتي بتلقي العلاج على أرضها

وجّه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الشكر إلى مصر على الاستجابة لمناشدته بتلقي العلاج في مصر، بعد إصابته في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال الطفل الفلسطيني، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية: «ناشدت مصر كي أستطيع الدخول إلى أرضها وتلقي العلاج، وأحمد الله أنّ المناشدة وصلن واستجاب الرئيس السيسي لها».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووجّه باستقباله وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.