لافتات تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنتشر في شوارع العريش

نشرت لجان حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، لافتات تحمل صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في ميادين النصر والساعة والرفاعي وجامعة سيناء ومدخل المدينة، وشارع البحر وأسيوط.

انتشار اللافتات بشوارع العريش

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بـ«حماة الوطن»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن انتشار اللافتات في شوارع وميادين المدينة جاء بتعليمات من الأمين العام، واللجنة المركزية للحزب، وهي تمثل الدور الحقيقي للحزب.

وأضاف «الخليلي»، أن تعليمات الحزب برئاسة الأمين العام، جاءت بأن تغطى جميع الميادين والشوارع بصور السيسي التي تدل على مدى تطلعات الأهالي في سيناء من تقدير ودعم للمرشح الرئاسي.

اجتماع تنظيمي في مقر الحزب بالعريش

في سياق منفصل، عقد حزب حماة الوطن قبل يومين اجتماع تنظيمي بمقر الحزب الرئيسي بوسط مدينة العريش، لتقسيم الأدوار وعمل الترتيبات المطلوبة في نشر الدعاية المطلوبة لانتخابات الرئاسة القادمة، وعمل ترتيبات أخرى واجتماعات بالمقار الحزبية واختيار المندوبين في لجان الانتخابات.