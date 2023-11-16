حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تشكر «المتحدة» على قرار 100 دقيقة إعلانية

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجاناً بالكامل بالتساوي بكل وسائلها، دعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

وقد انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميًا يوم 9 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى قبل يومين من الاقتراع فى الداخل الموافق 8 ديسمبر.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:

- عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة.

- محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس.

- عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة.

- حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.