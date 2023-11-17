حصاد مبادرة «اتكلم عربي» من وزارة الهجرة.. 219 مليون مشاركة على «السوشيال ميديا»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة المصرية على مرحلتين.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المرحلة الأولى تحت عنوان «حافظ على لغتك» بالتعاون مع نهضة مصر، والمرحلة الثانية تحت عنوان «جذورنا المصرية».

المرحلة الأولى "حافظ على لغتك"

- تم إطلاقها بالتعاون مع نهضة مصر.

- مليون و251 ألف مشاهدة للأغنية الرسمية للمبادرة.

- 15 معسكرا لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث تم تنفيذها.

- 203 فيديوهات تعليمية تم إطلاقها.

- 13 حلقة من برنامج «بالعربي كده» تم إنتاجها مع 12 حلقة لبرنامج توعية و10فيديوهات بمشاركة المصريين بالخارج وفيديو بمشاركة ذوي الهمم.

- 219 مليون مشاركة ومشاهدة للحملة الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- جار العمل على إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق للحملة.

المرحلة الثانية «جذورنا المصرية»

- عقد حلقات نقاشية مع طلاب المدرسة الأوروبية الدولية الألمانية بالقاهرة ومدارس ليسيه فولتير وكليبلنج الإنجليزية.

- إطلاق 6 معسكرات ضمن المرحلة الثانية من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس.

- دعوة أطفال وأبناء المصريين بالخارج إلى المشاركة في الاحتفال بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر من خلال تصوير فيديو وهم يغنون الأغاني الوطنية.