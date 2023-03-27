رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ«الوزراء»

استقبل الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر مستشار، رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

وضم وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل من المهندس مدحت البكري، والدكتورة امتثال عطية، والمهندسة هيام عادل، والدكتورة هدى حسن، والمهندس خالد الصواف، والدكتورة أماني محمد.

صندوق الخدمات الاحترافية

واستعرض وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سبل التعاون مع جامعة بنها في مجال صندوق الخدمات الاحترافية ونظام إدارة المؤسسة الإلكتروني.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في مختلف المجالات، من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي، وهو ما يساهم في تحسين وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى الدور المهم الذي يقوم مركز المعلومات بمجلس الوزراء في مختلف المجالات، مشيدا بدور المركز في تحسين بيئة أداء العمل وآليات التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعة من خلال تنفيذ خطط التحول الرقمي والحوكمة.