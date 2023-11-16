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هزة أرضية بقوة 2.3 درجة تضرب ولاية تكساس الأمريكية

كتب:

حسن رمضان
03:28 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية، عصر اليوم، بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تكساس الأمريكية، على عمق 6 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تكساس على مسافة 81 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة فان هورن، بالولاية الأمريكية وسط جنوبي البلاد، و193 كيلومترا شرق مدينة سيوداد خواري بالمكسيك. 

 

 

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