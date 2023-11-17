كيف تتعامل الأسرة مع الطفل مريض السكري؟.. أستاذة بـ«قصر العيني» تجيب

وجود طفل مصاب بالسكري يسبب الكثير من القلق والتوتر للأسرة خصوصا إذا كان العلاج بالأنسولين سريع المفعول ثلاث مرات قبل الوجبات، بالإضافة إلى حقنة مسائية من الأنسولين القاعدي ممتد المفعول.

طرق التعامل مع مريض السكر

وقالت الدكتورة إيناس فهيم محمد شلتوت أستاذ أمراض السكر بالقصر العيني ورئيس الجمعية العربية لأمراض السكر، لـ«الوطن»: وجود طفل مريض بالسكري المشاركة من جميع أفراد الأسرة في العناية به.

وأوضحت: سكر النوع الأول يتم تشخيصه سريعا لأن الأعراض تكون حادة، ويعاني الطفل فيه من قلة التركيز في المدرسة، وزيادة في كمية البول قد تؤدي إلى حدوث تبول لا إرادي، لأول مرة، ومن الممكن حدوث دوخة، أو غيوبة زيادة سكر، وهي الغيبوبة الكيتونية.

وأكملت: «يتم العلاج بالأنسولين لسكر النوع الأول حيث يتم إعطاء أنسولين ثلاث مرات قبل الوجبات من الأنسولين سريع المفعول، وحقنة مسائية من الأنسولين ممتد المفعول (القاعدي) تناول أنسولين عدة مرات في اليوم، مع ضرورة عمل تحليل سكر بالجهاز عدة مرات في اليوم يشكل مجهود على الأسرة».

وتابعت: «وبعد سن 8 سنوات يصيب الأطفال والشباب، وهو سكر النوع الثاني، ويصيب الأطفال والشباب ذوي الوزن الزائد، وسمنة وتاريخ وراثي في الأسرة للإصابة بالسكر النوع الثاني وهذا النوع يتم علاجه بطريقة مختلفة، ويكون علاجه بالأقراص أو بالحقن».

ولفتت إلى أنه سواء كان الطفل مصابا بسكر النوع الأول أو النوع الثاني، تكون المشكلة في أن الأطفال لديهم رغبة في تناول الحلويات في كثير من الأحيان، وحرمانه من هذه الحلويات، يشعره ببعض التفرقة خصوصا إذا كانت الأسرة تتيح الحلويات لباقي أفراد المنزل، وبالتالي ومن أجل حل هذه المشكلة يتحتم على البيت بالكامل الخضوع لنظام مريض السكر وتناول أكل صحي متضمن الإكثار من الخضار والفاكهة وتقليل الحلويات والمشروبات السكرية وضبط مكونات الوجبات من أجل صحة الطفل المريض.