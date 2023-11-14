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انتبه.. 5 علامات تدل على إصابة طفلك بمرض السكري

كتب:

إلهام الكردوسي
11:49 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
مرض السكري

مرض السكري

تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الموافق 14 نوفمبر، باليوم العالمي لمرض السكري، من أجل التوعية من مخاطر داء السكري، بهدف الحماية من مضاعفاته، وخصوصا عند الأطفال، ووجهت الأسر بالانتباه إلى الأطفال في حالة ظهور الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري.

علامات تدل على الإصابة بمرض السكري

ووفقا لتقارير صادرة عن "الصحة العالمية"، فإن أعراض السكري تتشابه عند الأطفال والكبار، ومن أبرزها:

- كثرة التبول وبلل الفراش ليلا عند الأطفال.

- العطش والجوع الشديد.

- نفس له رائحة كريهة.

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ، مع الإحساس بالتعب.

- تغييرات في السلوك.

أسباب حدوث السكري

ووفقا لتقارير المنظمة العالمية، فإن الإصابة بالسكري تحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام الأنسولين الذي ينتجه.

ومرض السكري يصيب الكبار والأطفال، وتكمن خطورته في كونه مرضا مزمنا، قد يسبب مضاعفات في العديد من أجهزة الجسم، ولاسيما الأعصاب والأوعية الدموية.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الالتزام بنظام غذائي صحي، وممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنّب التدخين، أبرز سبل الوقاية من الإصابة بداء السكري من النمط 2 أو تأخير ظهوره.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي