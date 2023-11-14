عاجل.. «الصحة العالمية» تحذّر مرضى السكري

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لمرض السكري للتوعية بمخاطره وكيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه، حيث يعد المصابين بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وغيرها من الأمراض.

وحسب بيان منظمة الصحة العالمية، فإنّ التشخيص المبكر لمرض السكري أحد أهم التدابير العلاجية فيما يخص الرعاية الصحية الأولية، من أجل التدخل المبكر واتخاذ التدبير العلاجي الفعَّال لضمان تحقيق رعاية صحية أفضل، للحد من مضاعفات المرض على المدى البعيد.

مضاعفات مرض السكري

وحذّرت المنظمة من إهمال المرض، موضحة أنّ المصابين بالسكري أكثر عُرضة للأمراض، عدّدتها المنظمة كما يلي.

- الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بمقدار يتراوح من ضعفين إلى 3 أضعاف.

- انتشار الفشل الكلوي المتأخر الناجم عن السكري بمقدار يصل إلى 10 أضعاف لدى المصابين بالسكري مقارنةً بغير المصابين به.

- اعتلال الشبكية الناجم عن السكري أحد مسببات العمى، ويتسبب في 2.6% من الحالات المؤدية للإصابة بالعمى على مستوى العالم.

- الاعتلال العصبي يزيد خطر الإصابة بقرحة القدم، والعدوى، واحتمالية الاضطرار إلى بتر الأطراف.