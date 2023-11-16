شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقف كافة خدماتها في قطاع غزة 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن شركة الاتصالات الفلسطينية، أعلنت مساء اليوم الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، في مختلف أنحاء قطاع غزة.

منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، إن هذا الانقطاع جاء بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.

وكانت شركة الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق أمس الأربعاء، توقف عمل المقاسم الرئيسية في القطاع بسبب نفاد الوقود، حيث باتت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة والبطاريات.