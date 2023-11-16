أمين تنظيم «مستقبل وطن» بالفيوم: الرئيس السيسي حمى مصر من مخططات تقسيمها ولن يترك غزة

صرح يوسف الشاذلي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، إنّ تولي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لولاية رئاسية جديدة، ونجاحه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مسؤولية كبيرة وليس تشريف، خصوصًا إنّ مصر تمر بمنعطف خطير، في ظل الكثير من المؤامرات التي تُحاك ضدها، لذلك يجب على الجميع الالتفاف حوله، ودعم قراراته.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال المؤتمر الذي عُقد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنّ حضور الجميع اليوم ليس لدعم السيسي، لكنه لدعم مصر الوطن الحبيب، الذين يحتمون به ويعتزون بوطنيتهم ومصريتهم، فمصر ليست أي بلد، مؤكدًا أنّ أهالي محافظة الفيوم، اعتادوا دائمًا أن يكونوا دعمًا وسندًا لبلدهم، ويقفون إلى جانب وطنهم ولا يخذلوه أبدًا.

السيسي حامي مصر

أكد أمين تنظيم مستقبل وطن، أنّ السيسي حمى مصر من مخطط تقسيمها، وأنّ التفاف المصريين حوله في 30 يونيو، كان سببًا كبيرًا في إفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد مصر، مُشددًا على إنّ السيسي حافظ على مصر، التي هي أهم جزء في الوطن العربي، خصوصًا إنّها أبرز وأهم القوى الموجودة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويجب على المصريين أن يعوا ذلك جيدًا.

السيسي تصدر المشهد

وذكر إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تصدر المشهد خلال السنوات التسعة الماضية، وتحمل كل المشاكل والأزمات، وتصدى لها بقوة، وجعل مصر مضيئة في وسط العالم العربي والإسلامي، لذلك يجب على الجميع أن يحرص على استغلال أيام الانتخابات الرئاسية 10، و11 و12 ديسمبر القادم، لإيصال رسالة للعالم كله بأن مصر قوية أبية لا تهزم ولا ينقسم شعبها.

رسالة طمأنينة للشعب الفلسطيني

وحرص، عضو مجلس النواب على إرسال رسالة دعم وطمأنة للشعب الفلسطيني الذي يمر بأزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بأن كل الشعب المصري يقف إلى جانبهم، وحزين على ما يحدث في قطاع غزة، وأنّ مصر داعمة لهم وبقوة، خصوصًا إنّ مصر الدولة الوحيدة التي تصدرت المشهد ولم ولن تترك غزة يومًا، مُشيرًا إلى أنّ المصريين لا يستطيعون تحمل مشاهدة فيديوهات ترصد الأحداث في غزة لأننا لم نرى تلك المشاهد في مصر التي كانت وستظل بلد الأمن والأمان.