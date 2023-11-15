وزيرة البيئة تجري مقابلات شخصية لـ53 متقدما لشغل وظيفة «مراقب بيئي» (صور)

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «مراقب بيئي» بالمحميات الطبيعية المنتشرة بأرجاء الجمهورية، وذلك للمستوفين لشروط شغل الوظيفة وعددهم 53 متقدما، والتى أعلنت عنها الوزارة في سبتمبر الماضي، وذلك للتعرف على مدى جدراتهم ومهاراتهم فى القيام بتلك الوظيفة، ومدى الوعي بمجال العمل والتعليم ومهارات الاتصال، والثقة بالنفس، والحماس، والخبرات العلمية فى هذا المجال.

وعُقدت المقابلات بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية، والدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر، وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات.

نوعية الأسئلة الموجهة للمتقدمين

ووجهت وزيرة البيئة عددا من الأسئلة للمتقدمين، تتعلق بمدى معرفتهم بالمحميات الطبيعية فى مصر سواء الموجودة داخل نطاق محافظتهم أو خارجها، ومدى إلمامهم بمعلومات حول البيئة والمشكلات البيئية المنتشرة فى المجتمع ونطاق إقامتهم، مهاراتهم فى قيادة السيارات والسباحة وصعود الجبال والمرتفعات وحمل الأوزان والقدرة على العمل لما يصل إلى حوالي 16 ساعة في اليوم.

وأوضحت الوزيرة، طبيعة الوظيفة للمتقدمين، حيث تتطلب متابعة الوضع داخل المحميات من حيث الاستخدامات البشرية وظبط مخالفات مرتادى المحمية وفقاً لقانون البيئة، وتنفيذ رحلات حقلية سواء برية أو بحرية بالمحميات الطبيعية.

جدير بالذكر أن جهاز شؤون البيئة أعلن عن حاجته لشغل وظيفة «مراقب بيئي» بطريق التعاقد، في سبتمبر من العام الماضي، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وقد تم قبول اوراق 4967 متقدما ومثولهم للاختبارات كونهم مستوفين شروط الوظيفة، حيث تم اختيار 53 متقدما ممن اجتازوا اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح.

وأجريت الاختبارات من خلال نظام تقييم القدرات الإلكتروني المتكامل لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى تم تصميمه وتطويره بأيد مصرية على أعلى مستوى من الاحترافية، والذى يستخدم لغرضين أما التقييم من أجل التعيين أو التقييم من أجل التدريب.

كما أجريت اختبارات في علوم البيئة والقوانين واللغة والكمبيوتر، وتضمن الامتحان الإلكتروني أسئلة عن المحميات الطبيعية والطيور والجيولوجيا وغيرها من المواد المتعلقة بالبيئة.