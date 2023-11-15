«الأعلى للجامعات» يشكل لجنة لإعداد المعايير الجديدة لتقييم مسابقة البيئة

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار التقرير إلى تأكيد المجلس على عدد من الموضوعات المهمة، من بينها تحقيق مفهوم التكامل بين أقاليم الجامعات الحكومية، وذلك في ضوء الاجتماع الأول لنواب رؤساء الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحالف إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة، بنها، حلوان، عين شمس، الأزهر)، والذي عُقد في أغسطس الماضي برحاب جامعة حلوان.

مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد المعايير الجديدة لتقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، واستعرض مقترح وجود آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى فاعلية إقليم الصعيد الذي أقيم في رحاب جامعة أسيوط في 8 مارس 2023 في ضوء توصيات مؤتمر COP27 وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن.

وأكد المجلس، ضرورة إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة الأنشطة التوعوية والقوافل التنموية الشاملة، والتي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات.

القوافل الشاملة

وأحيط المجلس بعدد من الموضوعات من بينها كتاب رئيس جهاز شئون البيئة بشأن خطة وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» حيث تم عرض الموضوع في المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، وتم تشكيل لجنة لوضع آليات التنفيذ، وإعلان المسابقة بين الطلاب بالجامعات، وكذلك استضافة جامعة العريش للقوافل الشاملة تحت شعار «يوم فى حب مصر»، وتوصيل رسالة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها سيناء الحبيبة فى ضوء مبادرة حياة كريمة بالمشاركة مع تكامل إقليم جامعات شرق الدلتا.

واستعرض المجلس قيام مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بإعداد كتاب موجز عن «ثورة 30 يونيو ومستقبل مصر الحديثة»، يتضمن عرضًا ملخصًا لأهم إنجازات مصر خلال الفترة من 2013 إلى 2023.

وناقش المجلس كتاب رئيس جامعة أسيوط بشأن التقرير النهائي وملخص الدراسة الخاصة بالمهارات المستقبلية لقطاع الطاقة في مصر، والتي قامت بها مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي (EU).

وتطرق المجلس لعدد من الموضوعات المتعلقة بدور الجامعات في خدمة المجتمع، منها تقرير حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، وآلية اختيار الأماكن الأكثر احتياجًا، التي ستقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية - وغيرها).