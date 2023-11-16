سامح شكري: يجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في غزة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن موقف مصر كان دائما واضحا بضرورة تجنب استهداف المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات إليهم دون عوائق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

يجب على إسرائيل الامتناع عن انتهاكات القانون الدولي

وأضاف «شكري»، أنه يجب على إسرائيل الامتناع عن انتهاكات القانون الدولي ووقف عملياتها العسكرية.

وتابع شكري: «نود أن نرى مزيدا من الخطوات التقدمية من الأطراف الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، كما أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة تطور جيد من حيث المبدأ لكنه ليس كافيًا».