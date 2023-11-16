«الخارجية الروسية»: العلاقات بين موسكو وواشنطن معلقة بـ«خيط رفيع»

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة معلقة بخيط رفيع، وتتحمل واشنطن مسئولية ذلك، بحسب «أ ش أ».

علاقات متوترة

وذكرت الوزارة في بيان، بمناسبة الذكرى التسعين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، أن رغبة واشنطن في احتواء موسكو وبكين عالميا هي السبب الجذري للأزمة العميقة في العلاقات الروسية الأمريكية.

تهديد بالقطع في أي وقت

وأضاف البيان: «بسبب سياسة واشنطن القائمة على رهاب روسيا المتفشي، فإن العلاقات مهددة بالقطع في أي لحظة، هذا ليس خيار روسيا، بل تحركات متهورة من جانب الولايات المتحدة تؤدي إلى تدوير عجلة التصعيد»، وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو قد يؤدي إلى عواقب كارثية.

ووفقا للوزارة، فإن الدوائر السياسية الأمريكية تركز بشكل يائس وبلا معنى على تغيير النظام وإثارة الصراع الداخلي في روسيا، وهو المشروع الذي يتم استثمار أموال كبيرة فيه.

وبالرغم من ذلك، أعادت وزارة الخارجية الروسية إلى الأذهان التاريخ الجيد الذي تتمتع به الدولتان في بناء تعاونهما على الاحترام والمراعاة المتبادلة للمصالح.