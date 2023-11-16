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القاهرة الإخبارية: وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر

كتب:

أحمد شوقي
06:46 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وتم تجهيز 100 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها قطاع غزة.

استمرار تدفق المساعدات الإنسانية  

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك استمرارا لتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، فيما وصل أكثر من 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى رفح.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن سيارات الإسعاف المصرية تواصل جهودها لنقل المصابين من القطاع. 

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