القاهرة الإخبارية: وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وتم تجهيز 100 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها قطاع غزة.

استمرار تدفق المساعدات الإنسانية

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك استمرارا لتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، فيما وصل أكثر من 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى رفح.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن سيارات الإسعاف المصرية تواصل جهودها لنقل المصابين من القطاع.