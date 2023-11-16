«القاهرة الإخبارية»: وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، اليوم الخميس، وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح.

وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة

وفي وقت سابق، أفاد المراسل بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.