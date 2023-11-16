«الزراعة»: استغلال أصول الوزارة في جميع المحافظات

قالت وزارة الزراعة، إنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لجميع الوحدات والأصول المملوكة للوزارة، فقد تفقد اليوم كلا من الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للمتابعة، مبنى نادي الخريجين بالنوبارية التابع لقطاع استصلاح الأراضي ومبنى الإرشاد الزراعي.

استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة

ومن جهته قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ، إن الجولة تأتي للوقوف على حسن سير العمل واستغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة الاستغلال الاقتصادي العادل بما يحقق أكبر استفاده تتناسب مع مكانتها ومميزاتها.

لن يترك أي أصل دون استغلال

وأكد صالح على ضرورة وسرعة الاستفادة من تلك الأصول بما يحقق الاستفادة القصوى منها، واستغلالها الاستغلال الاقتصادي المناسب، مشيرا إلى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، بحيث لن يترك أي أصل دون استغلال، مع استمرار تلك المتابعات لجميع الوحدات التابعة لتحقيق الهدف المنشود.