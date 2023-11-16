وزارة الزراعة: إنتاجية كفر الشيخ من الأرز الشعير هي الأعلى منذ 6 سنوات

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن المنزرع من محصول الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ 2023، قد حقق إنتاجية بلغت نحو مليون و275 ألف طن أرز، ويعد الأعلى من حيث الإنتاجية خلال الـ6 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الإنتاجية الفائقة، جاءت جراء عمل ودأب شديد من المزارعين في أثناء زراعة المحصول هذا العام.

ثاني محافظات مصر إنتاجية من الأرز الشعير

وأوضح الدكتور ناجح، في تصريحات لـ«للوطن»، أن محافظة كفر الشيخ، رسميا قد احتلت ثاني محافظات الجمهورية، وذلك خلال موسم حصاد الأرز الشعير 2023، خلف محافظة الدقهلية التي احتلت المركز الأول على نطاق المحافظات المنزرع بها الأرز، الأمر الذي يؤكد علي تميز المحافظة في زراعة هذا المحصول المهم.

زيادة المنزرع لـ340 ألف فدان

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من الأرز الشعير هذا العام بلغت بنحو 340 ألف فدان أرز بزيادة عن المنزرع العام الماضي بواقع 90 ألف فدان من المحصول، والذي حقق الإنتاجية السابق ذكرها.