«طوارئ الإسماعيلية» تحذر المواطنين من الشبورة المائية على الطرق غدا

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من شبورة مائية في صباح غد الجمعة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ الذي تشهده عدد من المحافظات في الفترة الحالية.

وأضافت الشبكة الوطنية في بيان نشر على الصفحة الرسمية علي فيسبوك، أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً وتصل إلى حد الضباب، من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً.

الأرصاد: نشاط واضح للرياح في الإسماعيلية

وقال البيان الرسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة في الإسماعيلية، نشاطا معتدلا للرياح بسرعة 26 كيلو، على أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً، لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة مئوية، مع طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

رفع حالة الطوارئ في المحافظة

وكانت محافظة الإسماعيلية، شهدت سقوط أمطار متوسطة خلال اليومين الماضيين علي بعض الطرق الرئيسية، وداخل المدينة دون تأثير علي الحركة المرورية فيما ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الوحدات المحلية في كافة مراكز ومدن المحافظة بالاستعداد لموسم الأمطار، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتحرك الفوري حال وجود أي طارئ.