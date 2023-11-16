«حماة الوطن» بالغربية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن بالغربية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بطنطا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول رئيس الحزب، ومحمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، والعميد أحمد الحجش عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بالغربية وعدد كبير من القوى السياسية والقيادات الشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.

طفرة في مختلف المجالات

وأكد العميد أحمد الحجش، أمين حزب حماة الوطن بالغربية، أن مصر تعرضها للأزمات من الله عليها بالرئيس السيسي الذي أصلح كل شيئ وعمل على حفظ أمنها القومي، وشهدت طفرة كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وحقا علينا أن نكمل معه المسيرة التي بدأت في 2014، وعلينا النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار المرشح الرئاسي السيسي، ولا بد من الوقوف خلف هذا الرجل الذي بذل كل غالي ونفيس لحماية الوطن.

وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الحملة الرئاسة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، ان النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق دستوري وواجب وطني على كل مصري ومصرية، وعلينا جميعا أن ننزل وعدم ترديد مقولة « أنه ناجح لأن المشاركة في الانتخابات توصل رسالة عالمية أن مصر شعبها يتمتع بالوعي الانتخابي وأن مصر كلها وراء قائد فطن لحقوق الدولة والمواطنين»، مناشدا المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعدم استخسار 5 دقائق من وقتك من أجل مصر والرئيس السيسي.

مصر دولة راسخة

وأشار السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر دولة راسخة وسط كل الأحداث التي تشهدها الحدود المصرية، مضيفا أن مصر أصبحت نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والإقليمية والمحلية، وكيفية الصمود في كل الأزمات التي واجهتها مصر، مناشدا المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والاختيار للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مراحل البناء والتنمية وإيصال رسالة للعالم كله أن مصر ستظل دولة راسخة.

وأوضح اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول رئيس الحزب، أن المصريين يكفيهم فخراً المبادرات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال فترة السيسي، والحفاظ على الأمن القومي والقوة التي تتمتع بها مصر حاليا، ووضعها الدولي القوي.